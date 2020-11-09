شكرا لقرائتكم بوشا خامس صفقات المقاولون الصيفية.. وحسم صفقة زيزو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادي المقاولون العرب في شراء خدمات محمد أبو المجد بوشا ظهير أيمن طلائع الجيش، من أجل تدعيم صفوف ذئاب الجبل في الموسم المقبل.

ونجح المقاولون في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة من أجل تدعيم صفوفه قبل المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد العودة للمشاكة في البطولات القاية بعد طول غياب.

كما أنهي مسئولو المقاولون إجاءات التعاقد مع أحمد عبد العزيز "زيزو" ظهي أيس انبي، في اطا خطته لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.

وأصبح بوشا خامس ينضم للمقاولون في الميركاتو الصيفي بعد الثنائي التونسي وسيم النغموشي وهيثم الجويني وأحمد داوودا وزيزو، بخلاف قرب حسم صفقة أحمد كابوريا لاعب الزمالك والمعار إلى طلائع الجيش.