الامارات | اتحاد كرة القدم الإماراتي يعتمد قائمة الحكام المرشحين للشارة الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة القدم الإماراتي يعتمد قائمة الحكام المرشحين للشارة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعه التاسع في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور كافة الأعضاء .

وقل بيان صحافي: "اعتمد مجلس الإدارة إقامة لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية لحلقة نقاشية بحضور جميع المدربين المواطنين بهدف طرح الأفكار وتبادل الآراء ، وانشاء منصة إلكترونية لتلقي المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير أداء الكوادر الوطنية العاملة في الأندية والمنتخبات الوطنية، واطلع مجلس الإدارة على برنامج إعداد منتخبنا الوطني للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والمباريات الدولية الودية التي سيخوضها خلال المعسكر الحالي بدبي مع طاجيكستان والبحرين إلى جانب المباريات التي ستقام بالمرحلة المقبلة خلال أيام الفيفا، كذلك هو الحال لبرنامج اعداد منتخبنا للناشئين لنهائيات كأس آسيا المقررة في مملكة البحرين العام المقبل".

اطلع مجلس الإدارة أيضاً على الترتيبات الخاصة باستضافة الدولة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في أكتوبر 2021.

وناقش الاجتماع آخر استعدادات لجنة المسابقات لمنافسات دوري الدرجة الأولى التي تنطلق يوم الجمعة المقبل ومسابقة دوري الدرجة الثانية المقررة في شهر ديسمبر ، واعتمد مجلس الإدارة الإجراءات الخاصة في حال الغاء الموسم الرياضي لمسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية ، وكذلك اعتماد التعميم السنوي لمسابقة دوري الشباب التي ستنطلق بدءاً من 20 نوفمبر الجاري .

واطلع مجلس الإدارة على خطة تطوير منظومة التحكيم الإماراتي 2020-2024 واعتماد توصيتي لجنة الحكام فيما يتعلق بالخصومات المالية للحكام بدءاً من الموسم الحالي وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد من الدور التمهيدي لبطولة كأس الخليج العربي من الجولة القادمة "مباريات دور الإياب"، كما تم اعتماد مقيمي حكام كرة الصالات ومسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية وهم إبراهيم المنصوري ، علي محمد مال الله ، نبيل نعمان سعيد و أحمد محمد الطنيجي، وترقية حكم كرة الصالات ياسر خلفان الزعابي للدرجة الأولى بعد اجتيازه الاختبارات .

واعتمد مجلس الإدارة أيضاً قائمة الحكام الدوليين المرشحين للشارة الدولية لعام 2021، وضمت قائمة الترشيح الجديدة لفئة الرجال 7 حكام ساحة و 9 حكام مساعدين ، و 7 حكام للفيديو ، و 3 حكام للصالات و1 حكم للكرة الشاطئية، ولفئة الإناث 1 حكم ساحة ، و1 حكمة مساعد ، وحكم واحد لكرة الصالات على النحو التالي:

حكام الساحة : محمد عبد الله حسن ، عمار علي الجنيبي ، أحمد عيسى درويش ، عادل علي النقبي ، يحيي علي الملا ، عمر محمد أحمد آل علي ، سلطان محمد صالح .

الحكام المساعدون : محمد أحمد يوسف ، حسن محمد المهري ، أحمد سعيد الراشدي ، جاسم عبد الله آل علي ، زايد داود كمال ، مسعود حسن إسماعيل ، علي راشد النعيمي ، جمعة حمد المخيني ، سبت عبيد سرور.

الفئة المستحدثة من الاتحاد الدولي للحكام المعتمدين لتقنية حكم الفيديو المساعد: محمد عبد الله حسن ، عمار علي الجنيبي ، عمر محمد أحمد آل علي ، محمد أحمد يوسف ، حسن محمد المهري ، محمد عبيد خادم ، صقر حمدان الزعابي.

حكام كرة الصالات : فهد بدر الحوسني ، أحمد عبد الله الغيص ، ياسر خلفان الزعابي ، وحكم كرة قدم الشاطئية إبراهيم يوسف الرئيسي .

الحكام الإناث : خلود خدوم الزعابي "حكم ساحة" ، أمل جمال ناصر "حكم مساعد" ، ونجاة حسن البلوشي "حكم كرة للصالات".

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