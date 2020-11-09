شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل انضمام بانون للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تأجيل انضمام الدولى المغربى بدر بانون، مدافع الرجاء، لعدة أيام للانضمام رسمياً للنادى الأهلى وإعلان التعاقد معه، بعد إصابة زوجة اللاعب بفيروس كورونا وتواصل المسؤولون بالأهلى مع اللاعب أمس للاطمئنان عليه ومعرفة موعد التحاليل المقرر أن يجريها بانون للاطئمنان على حالته.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان ادارة النادى تدرس منح اللاعب فرصة للبقاء بجوار زوجته لحين تماثلها للشفاء، بجانب التاكد من عدم إصابته خاصة أن الاصابة بالوباء عادة ما تنتقل بعد المخالطة بأيام. وأعلن بدر بانون، إصابة زوجته غزلان بفيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما أعلنه اللاعب، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».