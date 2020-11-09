شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يدعم خطة «زيدان» لـ«هازارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن الخطة التي كان قد وضعها الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لنجمه البلجيكى، إيدين هازارد، في مباراة فالنسيا بالليجا.

وأعلن ريال مدريد إصابة هازارد بفيروس كورونا، لذا استبعد النجم البلجيكى من موقعة فالنسيا.

ووفقًا للصحيفة، فإنه قبل اكتشاف إصابة هازارد بالفيروس، خطط زيدان لوضع اللاعب على مقاعد البدلاء أمام فالنسيا.

وأشارت إلى أن هازارد عاد للميرنجى عقب إصابة ليست قصيرة، وشارك في عدد من المباريات المتتالية، لذا فضل زيدان عدم إقحام اللاعب في اختبار جسدى قوى ضد فالنسيا منذ البداية.

وأوضحت أنه كانت لدى زيدان تخوفات من فترة التوقف الدولى، وأن يدفع بهازارد في ثلاث مباريات متتالية أمام سويسرا وإنجلترا والدنمارك، ما سيصيب اللاعب البلجيكى بإرهاق كبير، لذا خطط لمنحه راحة ضد فالنسيا.

وجاءت إصابة اللاعب البلجيكى بفيروس كورونا، لتدعم خطة زيدان في إراحته، حيث إنه لا يعانى من أعراض قوية، وستكون الفرصة سانحة أمامه للحصول على وقت أطول من أجل الراحة.

في سياق آخر، انتقد ألفارو بينيتو، لاعب ريال مدريد السابق، فرانشيسكو إيسكو، لاعب وسط الفريق الحالى، بسبب المستوى السيئ الذي قدمه الأخير في الفترة الماضية.

بينيتو كان مدربًا لشباب ريال مدريد وتمت إقالته في فبراير من العام الماضى، بعد انتقاد الفريق الأول عقب الخسارة من برشلونة بثلاثية. وقال بينتو، في تصريحات لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية: «مستوى إيسكو متواضع في الفترة الأخيرة، كل ما يفعله الآن هو أن يضغط على مؤخرته نادمًا على ما وصل له». وأضاف: «العمر والظروف لهما تأثير، لكن إيسكو ليس كبيرًا، يمكنه تحسين مستواه، يجب أن يكون قادرًا على تحديد مصيره في الفترة المقبلة».

واختتم: «أتوقع مفاجأة من رودريجو، زيدان يعتمد عليه وهو لاعب رائع، ستنفجر موهبته في الفترة المقبلة، فينيسيوس مع غياب هازارد سيكون لا غنى عنه».

جدير بالذكر أن ثنائى ريال مدريد، كاسيميرو وهازارد يغيبان عن الفريق بعد إصابتهما بفيروس كورونا.