شكرا لقرائتكم خبر عن «كين» يكشف موقف توتنهام من المنافسة على «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتحلى هارى كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، بالتفاؤل بشأن قدرة السبيرز على التتويج بلقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

وقال كين، بحسب ما نقلت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية: «عندما تنظر إلى قدرة قائمتنا، ترى أننا نملك ما يكفى للفوز باللقب، ولكن يجب القول أيضًا إننا كنا قريبين على مدار السنوات الأربع والخمس الأخيرة، وبالتالى الأمر ليس بسهولة امتلاك قائمة جيدة فقط من اللاعبين والفوز ببعض المباريات لتحدى الفوز باللقب».

وأضاف: «لا أعتقد أن هناك فريقا سيسيطر على هذا الموسم كما فعل ليفربول العام الماضى، ستكون هناك فرص للفرق الأخرى لتحقيق مسيرة جيدة والتقدم أعلى جدول الترتيب، وعلينا التأكد من عدم ابتعادنا، نعرف أننا نلعب بصورة جيدة ونفوز بالمباريات، وآخر انتصارين أمام برايتون وبيرنلى كانا جيدين لتعزيز الثقة، فالفوز بالمباريات، سواء بطريقة جيدة أو سيئة هو ما نحتاج إليه، الطريق لا يزال طويلًا، وعلينا أن نرى أين نتواجد في شهر فبراير ومارس المقبلين».

وواصل: «فى كل مرة تخسر فيها مباراة كبيرة أو نهائيا أو صراعا للفوز بالدورى، تأمل أن يعود مرة أخرى وأن تقدم المزيد، أفكر كذلك على المستوى الشخصى، خاصة أننى لم أتوج بأى لقب في مسيرتى الاحترافية، وهذا يمنحنى الحافز لتقديم المزيد». وتابع: «الأمر لا يتعلق بفريق الرجل الواحد، هناك الكثير في القائمة التي تتواجد منذ فترة ولم تفز بأى شىء، وبالتالى نحن دائمًا جائعون، نعرف أنه من الصعب تخطى ذلك الخط، ولكن علينا إيجاد طريقة». وعن تأثير صفقات توتنهام هذا الموسم، علق كين: «من الرائع أن تملك لاعبين مثل جاريث (بيل) وهارت، اللذين توجا بأكبر البطولات في العالم، من الجيد امتلاكهما في القائمة وفى الملعب وفى غرف التدريبات ليتحدثا مع اللاعبين، هم قادة رائعون». واستكمل: «أشعر بأن هذا ما نحتاج إليه للفوز باللقب، نملك الكثير من الخبرة، نتحدث مع بعضنا البعض عند تقديم مستوى جيد أو سيئ، ونملك مدربا يقوم بنفس الأمر، لذا علينا التأكد من مواصلة حصد النقاط، حتى عندما لا نلعب في أفضل مستوياتنا، يمكننا تسجيل 3 و4 و5 أهداف كما فعلنا هذا الموسم، هناك طريق طويل بانتظارنا ولكننا نتحلى بالثقة».

وعن تطور مستواه هذا الموسم تحت قيادة جوزيه مورينيو، قال كين: «تطورت طريقة لعبى وكذلك سون، من الواضح أن هناك الكثير من الأحاديث حول سقوطى إلى العمق بصورة أكبر هذا العام، من أجل القيام بتلك التمريرات لسون ولباقى اللاعبين، الأمر الأهم أننا تمتعنا بالفاعلية كفريق، فسون يستغل كل الفرص تقريبًا هذا العام».