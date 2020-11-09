شكرا لقرائتكم خبر عن عماد دونجا لاعب بيراميدز يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناءً على التحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها اليوم الاثنين. ونشر نبيل دونجا تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، أعلن من خلالها إصابته بالفيروس. الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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