تعرف على موعد مباريات الأهلي والزمالك في النسخة الجديدة من ‏دوري أبطال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن موعد مباريات الثنائي المصري الأهلي والزمالك في دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها المقبلة.
ويقام الذهاب للأهلي والزمالك في النسخة الجديدة من دوري الأبطال أحد يومي 22-23 ديسمبر، أما مباراتي الإياب للأهلي والزمالك، ستقاما أحد يومي 5 أو 6 يناير من العام الجديد 2021.
وسيلتقي الأهلي الفائز من مباراة مقديشيو الصومالي وسونديب بطل النيجر، بينما يلعب الزمالك مع الفائز من مواجهة سياف الجيبوتي وجازيل التشادي
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