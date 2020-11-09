شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دور الـ 32 للكونفدرالية.. الكشف عن منافسي بيراميدز والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، عن نتائج قرعة بطولة الكونفدرالية للموسم الجديد 2020-2021، والتي ستشهد مشاركة الثنائي المصري، بيراميدز والمقاولون العرب. وينتظر بيراميدز في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية، الفائز من مباراة الاتحاد الليبي ضد هورسيد الصومالي . كما سيواجه نادي المقاولون العرب مع ارتا سولار الجيبوتي في دور التمهيدي للمسابقة، على ان يلعب الفائز بينهما مع النجم الساحلي التونسي. الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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