شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لوزير الرياضة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم في الثانية والنصف بعد ظهر غد الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بحضور السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد ورئيسي بعثتي كوريا الجنوبية والبرازيل لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية التي تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطني الأوليمبي في الفترة مابين 12 حتى 17 نوفمبر الحالي في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة طوكيو الأولمبية .

يعقد المؤتمر بقاعة عايدة بفندق ماريوت بالقاهرة. الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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