شكرا لقرائتكم خبر «الانضباط» تغرم النصر 70 ألفا والاتحاد 48 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 60,100 ريال، بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح الفيحاء في قضية اللاعب عبدالله آل سالم.

كما تم تغريم النصر بغرامة أخرى قدرها 10 آلاف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، الصادر لصالح الفيحاء أيضا.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي، حكم بحصول آل سالم على القيمة المالية الكاملة لعقده بعد أن لعب مع النصر معارا من الفيحاء قبل أن تفعل إدارة النصر برئاسة سعود السويلم بند شراء عقده نهائيا مقابل 3 ملايين ريال، ثم تراجعت إدارة النصر التالية والحالية برئاسة صفوان السويكت عن الصفقة وإلغاء تفعيل حق الشراء، وهو ما رفضه الفيحاء.

ووصلت القضية إلى لجنة فض المنازعات والتي حكمت أيضا لصالح الفيحاء ورفضت طلب النصر إسقاط حقه في تفعيل بند الشراء، كما منحت اللاعب حق التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر.

على الصعيد نفسه، غرمت اللجنة، نادي الاتحاد، 38395 ريالا، بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح لاعبه السابق فيصل الخراع، بجانب تغريم النادي 10 آلاف ريال أخرى، لامتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، الصادر لصالح لاعبه السابق معن الحذيفي.

وجاءت العقوبات المالية نظرا لتأخر الناديين في دفع الغرامات خلال وقتها المحدد.

وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق أن القرارات غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة (139) من اللائحة.