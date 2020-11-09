تمدد العضلة يغيب بانيغا عن الشباب أسبوعين

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وكان بانيغا تعرض إلى الإصابة خلال مباراة فريقه الماضية أمام الفتح في الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يستطع إكمال المباراة التي انتهت بفوز الشباب 3-1.وتشهد الفترة الحالية توقف الدوري بسبب أيام فيفا، وهو ما يستثمره نادي الشباب في علاج لاعبه المؤثر تمهيدا لعودته في المباريات المقبلة، خاصة في المواجهة التي تنتظر الفريق في الجولة الخامسة للدوري أمام الأهلي، والمقررة 23 نوفمبر الحالي.
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