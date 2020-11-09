لجنة التقييم تتفقد استعدادات الرياض

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واطلعت لجنة التقييم خلال الاجتماع على رؤية وأهداف مدينة الرياض من استضافة دورة الألعاب الآسيوية، إضافة إلى عرض مرئي عن المنشآت والفنادق ووسائل النقل وقرية الرياضيين ومراكز الخدمات الطبية واللوجيستية التي سيتم توفيرها في حال استضافة الرياض للدورة الآسيوية.وتعهد الأمير عبدالعزيز بن تركي بتقديم دورة تليق بقارة آسيا ستكون حديث الأجيال المقبلة، مشددا على التزام الرياض بخلق مجتمع شامل لجميع أفراد الأسرة الأولمبية، مؤكدا في الوقت ذاته على أنهم سيضعون احتياجات اللاعبين واللجان الأولمبية الآسيوية بالمقام الأول، لتوفير بيئة رياضية ثقافية وترفيهية خلال فترة الألعاب 2030.
يذكر أن لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي والمكونة من الكازاخستاني أندري كريكوف، والكورية الجنوبية جو هي بارك، والأفغاني الدكتور يونس بوبالزاي، وممثل المجلس الأولمبي الآسيوي فينود تويري، تقوم بأعمالها حاليا في تقييم ملف الرياض من الناحية الفنية قبل عقد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في 16 ديسمبر المقبل.
واستمر عمل لجنة التقييم أمس، حيث سجلت اللجنة عدة زيارات لأبرز معالم ومنشآت مدينة الرياض.
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