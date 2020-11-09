لجنة التقييم تتفقد استعدادات الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس ملف الرياض 2030، الأمير عبدالعزيز بن تركي مساء الأحد اجتماعا بلجنة التقييم بالمجلس ‏الأولمبي الآسيوي 2030 بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأميرة ريما بنت بندر عبر (اتصال عن بعد)، ومدير عام ملف الرياض ‏الأمير فهد بن جلوي، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية ‏والخاصة.‏

واطلعت لجنة التقييم خلال الاجتماع على رؤية وأهداف مدينة الرياض من استضافة دورة الألعاب ‏الآسيوية، إضافة إلى عرض مرئي عن المنشآت والفنادق ووسائل النقل وقرية الرياضيين ومراكز ‏الخدمات الطبية واللوجيستية التي سيتم توفيرها في حال استضافة الرياض للدورة الآسيوية.‏

وتعهد الأمير عبدالعزيز بن تركي بتقديم دورة تليق بقارة آسيا ستكون حديث الأجيال المقبلة، مشددا ‏على التزام الرياض بخلق مجتمع شامل لجميع أفراد الأسرة الأولمبية، مؤكدا في الوقت ذاته على أنهم سيضعون احتياجات اللاعبين واللجان الأولمبية الآسيوية بالمقام الأول، لتوفير ‏بيئة رياضية ثقافية وترفيهية خلال فترة الألعاب 2030.‏

يذكر أن لجنة التقييم بالمجلس الأولمبي الآسيوي والمكونة من الكازاخستاني أندري كريكوف، ‏والكورية الجنوبية جو هي بارك، والأفغاني الدكتور يونس بوبالزاي، وممثل ‏المجلس الأولمبي الآسيوي فينود تويري، تقوم بأعمالها حاليا في تقييم ‏ملف الرياض من الناحية الفنية قبل عقد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في 16 ديسمبر المقبل.‏

واستمر عمل لجنة التقييم أمس، حيث سجلت اللجنة عدة زيارات لأبرز معالم ومنشآت مدينة ‏الرياض.‏