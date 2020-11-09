العالمية لورا تعلن مشاركتها بجولف السعودية

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وستحضر لورا التي فازت بأربع بطولات كبرى، في ملعب ونادي الجولف رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سعيا لتحقيق لقبها الـ86 في مسيرتها الاحترافية.وسبق أن نالت لورا جائزة الجولة الأوروبية كأفضل لاعبة 7 مرات، ومثلت الفريق الأوروبي 12 مرة في كأس سولهايم.
كما تمتلك اللاعبة التي تعد من أبرز مشاهير الجولف، فرصتين لكسر أرقامها القياسية في عدد مرات الفوز، عندما تشارك ببطولتي أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بجوائز تبلغ مليون دولار، وبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق بجوائز تبلغ نصف مليون دولار.
وقالت لورا ديفيس «بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف، ستكون بمثابة لحظة خاصة، حيث إنها ستمكننا من جلب الرياضة التي نحبها لجمهور جديد بطريقة أرى أنها تنير الدرب أمام السيدات والرياضيات داخل وخارج السعودية».
أبرز المشاركات
- السويدية آنا نوردفيست (فائزة بلقبين في البطولات الكبرى)
- السويدية جوليا إنجستروم (حاصلة على جائزة الجولة الأوروبية كأفضل لاعبة صاعدة عام 2018)
- الإنجليزية لورا ديفيس (نالت جائزة الجولة الأوروبية كأفضل لاعبة 7 مرات، ومثلت الفريق الأوروبي 12 مرة)
- الهولندية آن فان دام
- الويلزية آيمي بولدن
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