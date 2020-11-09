شكرا لقرائتكم خبر العالمية لورا تعلن مشاركتها بجولف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت النجمة العالمية الإنجليزية لورا ديفيس، مشاركتها في بطولات الأسبوع التاريخي للجولف في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الحالي، لتنضم لقائمة كبيرة من النجمات العالميات اللاتي أكدن مشاركتهن في وقت سابق، بالحدث المنتظر الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر.

وستحضر لورا التي فازت بأربع بطولات كبرى، في ملعب ونادي الجولف رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سعيا لتحقيق لقبها الـ86 في مسيرتها الاحترافية.

وسبق أن نالت لورا جائزة الجولة الأوروبية كأفضل لاعبة 7 مرات، ومثلت الفريق الأوروبي 12 مرة في كأس سولهايم.

كما تمتلك اللاعبة التي تعد من أبرز مشاهير الجولف، فرصتين لكسر أرقامها القياسية في عدد مرات الفوز، عندما تشارك ببطولتي أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بجوائز تبلغ مليون دولار، وبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق بجوائز تبلغ نصف مليون دولار.

وقالت لورا ديفيس «بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف، ستكون بمثابة لحظة خاصة، حيث إنها ستمكننا من جلب الرياضة التي نحبها لجمهور جديد بطريقة أرى أنها تنير الدرب أمام السيدات والرياضيات داخل وخارج السعودية».

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