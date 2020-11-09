شكرا لقرائتكم خبر الآسيوي يعتمد برامج جديدة لتطوير الشباب والواعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أهمية تطوير الجيل الجديد من اللاعبين في القارة الصفراء، بعدما قدمت توصيات لتحسين نظام الواعدين وبرنامجا لنخبة اللاعبين الشباب، اللذين سيتم عرضهما على المكتب التنفيذي خلال اجتماعه المقبل.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن اللجنة اعتمدت في اجتماعها أمس عبر «الفيديو كونفرانس» خطوات إضافية لحماية وتحسين مستوى المدربين في قارة آسيا، من خلال تطبيق معايير جديدة لاعتماد المدربين على كل المستويات في قارة آسيا.

وقال رئيس اللجنة الفنية كوزو تاشيما في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد إن كرة القدم في القارة الصفراء تواجه تحديات عدة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن تلك الأزمة عطلت الكثير من برامج تطوير اللعبة والفعاليات خلال العام الحالي.

وأضاف «من خلال العمل الجماعي والإرادة يمكن أن نواصل العمل على الارتقاء بمستوى كرة القدم الآسيوية».

وأوضح الاتحاد عبر موقعه أن اللاعبين في قطاع الناشئين يمثلون أهمية كبيرة في جوانب التطوير التي ركزت عليها اللجنة الفنية، حيث صدقت على قواعد جديدة لتطبيق أفضل الممارسات الممكنة في ذلك القطاع.

ووافقت اللجنة على تعديل نظام احتساب الخبرة للمدربين، والذي اعتمد عام 2013، وتم تبسيطه من أجل حماية تطوير اللاعبين والمدربين والفرق في كل أرجاء القارة.

ويبدأ تطبيق المعايير الجديدة من الدورة المقبلة لنظام ترخيص الأندية.

وشهد الاجتماع تباحث أعضاء اللجنة حول مقترح مراجعة جدول دوري أبطال آسيا، حيث سيتم عرض الأمر على لجنة التسويق في الاتحاد ولجنة المسابقات.

وقال تاشيما «بما أننا نستعد لدخول عقد جديد، فإن لدينا فرصة لبحث هيكلة مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا من الناحية الفنية، الأمر ليس سهلا، ونحن نتفهم ذلك، وكذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار آثار ذلك من ناحية التنظيم والقيمة التجارية، وكذلك آراء بقية أطراف اللعبة».