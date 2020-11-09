الاتحاد يتدرب وسط غياب 9 لاعبين

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وشهدت التدريبات غياب 9 لاعبين، 7 منهم دوليين بسبب انضمامهم إلى معسكرات منتخبات بلادهم، وهم المصري أحمد حجازي ولاعب منتخب الرأس الأخضر غاري رودريقيز، والدوليان المحليان، زياد المولد وعبدالإله المالكي اللذان انضما إلى معسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهة منتخبي جامايكا ودليا خلال أيام فيفا، إلى جانب انضمام الثلاثي هارون كمارا وسعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي إلى معسكر المنتخب الأولمبي.فيما غاب الثنائي فهد المولد وعبدالرحمن العبود بداعي مواصلتهما برنامجهما التأهيلي والعلاجي الذي تبقى عليه نحو أسبوعين.
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