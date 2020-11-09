شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يتدرب وسط غياب 9 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته بمتابعة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، وذلك بعد منح اللاعبين راحة 3 أيام عقب مواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات غياب 9 لاعبين، 7 منهم دوليين بسبب انضمامهم إلى معسكرات منتخبات بلادهم، وهم المصري أحمد حجازي ولاعب منتخب الرأس الأخضر غاري رودريقيز، والدوليان المحليان، زياد المولد وعبدالإله المالكي اللذان انضما إلى معسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهة منتخبي جامايكا ودليا خلال أيام فيفا، إلى جانب انضمام الثلاثي هارون كمارا وسعود عبدالحميد ومهند الشنقيطي إلى معسكر المنتخب الأولمبي.

فيما غاب الثنائي فهد المولد وعبدالرحمن العبود بداعي مواصلتهما برنامجهما التأهيلي والعلاجي الذي تبقى عليه نحو أسبوعين.