شكرا لقرائتكم بيراميدز يعلن عن المدرب الجديد فى مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن مسئولو نادي بيراميدز عن هوية المدير الفني الجديد الذى سيتولي مهمة القيادة الفنية خلفا للكرواتي انتي تشاتشيتش، فى مؤتمر صحفي سيتم عقده يوم الأربعاء المقبل.

ويعد الإيطالى باولو تراميزاني المدير الفني لأبويل نيقوصيا القبرصي السابق، أقرب المرشحين لتولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

باولو تراميزانى الذى كان مرشحًا لتولى تدريب الزمالك قبل أن يتولى البرتغالى باتشيكو زمام القيادة، أصبح أقرب المرشحين حاليًا لتدريب بيراميدز، لاسيما وإن الإدارة كانت حصرت الإختيار بين تراميزانى ومدرب أخر أسبانى، لتفادى ما حدث مع الأرجنتيني اروابارينا الذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن قيادة الفريق رغم ارسال تذاكر الطيران له.

وكان بيراميدز على وشك الإعلان عن مدربه الجديد فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى، إلا إنه تم تأجيل المؤتمر لوقت أخر، مؤكدين إن هناك صعوبة فى سفر الخواجة الجديد ووصوله إلى القاهرة الأمر الذى عطل الإعلان عن المدرب.