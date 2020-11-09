شكرا لقرائتكم فيروس كورونا وراء غياب عدلي القيعي عن حلقة "ملك وكتابة" بقناة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى إبراهيم المنيسى عن سر غياب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، عن حلقات برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، وقال المنيسى إن محمد القيعى نجل مستشار التعاقدات خضع مؤخراً للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وثبت إصابته بالفيروس، فى الوقت الذى أجرى فيه القيعى تلك المسحة وثبتت سلبية النتائج ومع ذلك فضل الانعزال كإجراء احترازى للتأكد من عدم إصابته.
وعلى جانب أخر انتظم ثنائي الاهلي جونيور أجايي وأليو بادجي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وشارك النيجيري أجايي والسنغالي بادجي في المران الجماعي بعد حصولهما على راحة إضافية، والسفر إلى بلديهما لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة والمشاركة في التدريبات، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة، وشارك الثنائي في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة وأكدا جاهزيتهما، فيما يغيب عن مران الفريق اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية..ويستنعد الأهلي لمباراة أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 الشهر الجاري.
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