شكرا لقرائتكم فيروس كورونا وراء غياب عدلي القيعي عن حلقة "ملك وكتابة" بقناة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى إبراهيم المنيسى عن سر غياب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، عن حلقات برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، وقال المنيسى إن محمد القيعى نجل مستشار التعاقدات خضع مؤخراً للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وثبت إصابته بالفيروس، فى الوقت الذى أجرى فيه القيعى تلك المسحة وثبتت سلبية النتائج ومع ذلك فضل الانعزال كإجراء احترازى للتأكد من عدم إصابته.

وعلى جانب أخر انتظم ثنائي الاهلي جونيور أجايي وأليو بادجي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وشارك النيجيري أجايي والسنغالي بادجي في المران الجماعي بعد حصولهما على راحة إضافية، والسفر إلى بلديهما لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة والمشاركة في التدريبات، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة، وشارك الثنائي في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة وأكدا جاهزيتهما، فيما يغيب عن مران الفريق اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية..ويستنعد الأهلي لمباراة أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 الشهر الجاري.