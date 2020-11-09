شكرا لقرائتكم بادجي يُثير أزمة في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي أزمة في صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، وبات صداعا في رأس الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، ولجنة الخطيط والتعاقدات بالقلعة الحمراء.

ورفض بادجي جميع العروض المحلية التي وصلته خلال الفترة الماضية للتعاقد معه مفضلا أن تكون خطوته القادمة للعب خارج مصر، رافضا فكرة اللعب في مصر لأي نادي غير الأهلي، بعدما تنازل عن حلم الاحتراف الأوروبي وعاد للأهلي من صفوف رابيد فيينا النمساوي.

وتلقى الأهلي عروضا من أندية الإسماعيلي والبنك الأهلي والجونة والاتحاد السكندري للتعاقد مع بادجي على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات موسيماني في الفترة الأخير.

وكشف مصدر مقرب من بادجي أن المهاجم السنغالي أكد أنه لن يرحل عن الأهلي إلا لنادي خارج مصر، رافضا فكرة اللعب لأي نادي داخل مصر غير الأهلي.

على جانب آخر، إنتظم ثنائي الاهلي جونيور أجايي وأليو بادجي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وشارك النيجيري أجايي والسنغالي بادجي في المران الجماعي بعد حصولهما على راحة إضافية، والسفر إلى بلديهما لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة والمشاركة في التدريبات، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة، وشارك الثنائي في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة وأكدا جاهزيتهما، فيما يغيب عن مران الفريق اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية..ويستنعد الأهلي لمباراة أبوقير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري في دور الثمانية لكأس مصر ثم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 الشهر الجاري.

بادجي واجاي

بادجي واجاي

من ناحية أخرى ،تدرس لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى موقف محمد عبد المنعم "كامبوس"، مدافع الفريق المُعار لسموحة، بعدما أبدى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى قناعته بمستوى اللاعب وقدراته الفنية، وألمح لرغبته فى عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للنادى السكندرى.

ويُعد "كامبوس" واحداً من عدة لاعبين مُعارين لم يحسم الأهلى موقفهم حتى الآن بشكل رسمي، وينتظر مسئولو النادى حسم مصير بعض المعارين ومنهم أحمد ياسر ريان الذى انتهت إعارته للجونة مؤخراً.

من ناحية أخرى، رفضت لجنة التخطيط للكرة بالنادى فكرة تدعيم الجبهة اليُسرى للفريق أو ضم مدافعين جدد بعد التعاقد مع المغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى، وأعلنت اللجنة أنها ستكتفى بضم صفقة أجنبية بجانب حارس مرمى محلى وبعدها سيتم إغلاق باب التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وناقشت اللجنة مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى خلال الفترة الماضية احتياجات الأهلى للموسم الجديد وتم الاتفاق على أن يتعاقد الأهلى مع لاعب أجنبى حالياً ومعه حارس مرمى على أن يتم تأجيل حسم باقى الصفقات لفترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

ويأتى قراراللجنة بالتنسيق مع موسيمانى بعد تعاقد الأهلى خلال الصيف الجارى مع كل من طاهر محمد طاهر قادماً من المقاولون العرب والمغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى وأحمد رمضان "بيكهام" لاعب وادى دجلة ويتم التفاوض حالياً مع لاعب أجنبى، غالباً سيكون الأوروجويانى سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

كما يتفاوض الأهلى مع حارس محلى وتم ترشيح كل من محمد بسام "طلائع الجيش" ومحمود جاد "إنبي" وأحمد الشناوى "بيراميدز"، كما قرر الأهلى عودة أربعة لاعبين مُعارين وهم ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمد شريف.