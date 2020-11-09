شكرا لقرائتكم سامى هلهل يطالب لجنة الحكام بإعلان القائمة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الحكم المساعد سامى هلهل، لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج، بسرعة إعلان القائمة الدولية للحكام التى تم إرسالها إلى الفيفا، وكتب هلهل عبر حسابه على فيس بوك: "أطالب السيد رئيس لجنة الحكام بإعلان القائمة الدولية كما هو متبع فى الدول الأفريقية وإعمالاً بمبدأ التنافس الشريف لتمثيل مصر، سنة بالفاتحة وسنة بالمصحف هكذا توضع القائمة الدولية لمصر".

سامى هلهل

وتلقى اتحاد الكرة فى وقت سابق خطابا من الفيفا يوصى من خلاله بعدم إجراء تعديلات على القوائم الدولية للحكام بسبب توقف النشاط الرياضى لفترات طويلة بسبب فيروس كورونا، ولكنه ترك القرار النهائى للإتحادات المحلية ولجان الحكام بها لتحديد ما تراه مناسبا.

وأبلغت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة ئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، الحكام الدوليين بالشروط التى وضعها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للسماح للحكام بالسفر للخارج لإدارة المباريات الدولية سواء الرسمية أو الودية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأخطرت اللجنة الحكام الدوليين بالخضوع لثلاثة فحوص طبية قبل السفر، الأول عبارة عن مسحة قبل السفر بمدة لا تزيد عن 72 ساعة مع وجود شهادة رسمية من وزارة الصحة المصرية، والثانى عبارة عن مسحة جديدة فور الوصول للبلد المستضيف للمباراة، والثالث عبارة عن مسحة ثالثة بعد المباراة واستخراج شهادة رسمية للدخول إلى مصر بدون حجر صحى.