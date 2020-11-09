شكرا لقرائتكم إسلام محارب يقرر الرحيل عن الجونة ويدرس 3 عروض فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر إسلام محارب لاعب وسط فريق الجونة والأهلى سابقاً، الرحيل عن نادى الجونة مع نهاية الموسم الجارى، وتلقى محارب 3 عروض من أندية الدورى العام وبالتحديد من سموحة وإنبى والبنك الأهلى، ومازال اللاعب يفاضل بين العروض الثلاثة قبل تحديد وجهته فى الموسم الجديد.

يأتى قرار محارب بعدما أعلن كل من، حسام غالى مدير الكرة السابق للجونة ومحمد ناجى جدو صانع ألعاب الفريق السابق، الرحيل أيضاً عن النادى الساحلى بنهاية الموسم.

واستقر حسام غالى على خوض انتخابات النادى الأهلي المقبلة، بعد استقالته من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وتلقى حسام غالي دعمًا من عدد كبير من رموز النادى الأهلي فى ظل امتلاكه شعبية كبيرة تؤهله لخوض الانتخابات والحصول على دعم أعضاء الجمعية العمومية.

كما تلقى حسام غالي عرضًا من إدارة النادى الحالية لخلافة سيد عبد الحفيظ فى منصب مدير الكرة بعد انتهاء الموسم الحالى، وبالتحديد بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن حسام غالي طلب الحصول على مهلة للتفكير فى الأمر، خاصة أن تقلده منصب داخل النادى أمر قد يمنعه من خوض الانتخابات، وفقاً للائحة، وهو الأمر الذى يرفضه غالى والذى يضع مسألة خوض انتخابات النادى أولوية بالنسبة له فى الوقت الحالي.

وكتب حسام غالى على إنستجرام، "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقى على منحي الفرصة أن أعمل مدير كرة بنادى الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمني التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة" .