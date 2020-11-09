شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: أفريقيا بيضاء ونادى الزمالك لجماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق رسالة إلى لاعبي الفريق الأبيض قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلى المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.

وكتب عيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" نادي الزمالك لجماهيره فقط دايماً اتواصل مع لاعبي ونجوم نادي الزمالك وكلهم متحدين علي قلب رجل واحد لتحقيق اللقب الافريقي لصنع مجد شخصي وحفر اساميهم بحروف من ذهب".

أضاف عيد:" اللعبون سيكونون عند حسن ظن جماهيرهم الي دايماً معاهم في الوحش قبل الحلو افريقيا بيضاء بمشيئة الله وعلي الجميع الاتحاد اكتر من اي وقت مضي".



أحمد عيد

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.