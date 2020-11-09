شكرا لقرائتكم ممدوح عيد: بيراميدز لا يستهدف التعاقد مع لاعبي الأهلي كما يروج البعض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز، ان ناديه لا يستهدف ضم لاعبي الأهلي مثلما يروّج البعض، لافتا الي إن كافة الصفقات التي تم إبرامها جاءت بعيدة عن القلعة الحمراء، واستدل ممدوح عيد علي حديثه بأن بيراميدز تعاقد مع رمضان صبحي عن طريق التفاوض مع هدرسفيلد الإنجليزى والأهلي لم يكن يملك اللاعب حتي يقال اننا حصلنا عليه دون إرادة الأحمر، كما تعاقدنا مع شريف إكرامي وأحمد فتحي بعد ان انتهت عقودهم مع الأهلي، قائلا: "نحترم عقود اللاعبين مع انديتهم وصفقاتنا لا تستهدف الأهلي بل ننظر لمصلحة فريقنا فقط".

بينما أكد أحمد فتحى لاعب بيراميدز الجديد، إنه لم يفضل عرض بيراميدز على عرض الأهلي بسبب ضخامة المقابل المادي، موضحا ان العرضان قريبان من بعضهما الا انه فضل خوض تجربة جديدة، وأضاف فتحي ردًا علي سؤال اليوم السابع في المؤتمر الصحفي، انه لا ينظر للمادة فى اختياراته، راويًا واقعة حدثت من قبل مع مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي: "مارتن يول قال لي انني احب كرة القدم أكثر من المادة، وحينما ينتهى هذا الشغف ستبتعد عن الملاعب، ولا يمكن ان اتخذ قرار مصيرى في حياتي وفقا للمادة فقط".

كما قال أحمد فتحي ، انه حصل علي وعد من إدارة بيراميدز بحضور نهائي دورى ابطال افريقيا لمشاهدته من ملعب المباراة، والاحتفال مع الأهلي بتحقيق اللقب وحمل الكأس "رخامة كده" علي حد قوله

وأكد أحمد فتحي لاعب بيراميدز الجديد، إنه حزين للغاية لغيابه عن مباراة الأهلي فى نهائي دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام ضد الزمالك يوم 27 من الشهر الجارى، وأضاف فتحى فى المؤتمر الصحفي: "بطولة دورى ابطال افريقيا غاليا علي جدًا واتمني تتويج الاهلي بالبطولة خاصة واننى شاركت فيها"

بينما أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إنه فخور بالتعاقد مع أحمد فتحى لافتا الي إن هذه الصفقة ستضاف في سجله نظرًا لتاريخ اللاعب الحافل بالبطولات والألقاب، وأضاف بسيوني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "وجهت صعوبة في التفاوض مع أحمد فتحي خاصة وإنه مرتبط بمشاعر كبيرة مع النادي الأهلي الذى شارك معه طوال 12 سنة، وانتقاله لبيراميدز بمثابة حدث تاريخى، وعقده ممتد معنا لمدة 3 سنوات ولو كنا نستطيع التوقيع معه لمدة 5 سنوات فلن نتردد".

فيما أعرب ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدزعن سعادته البالغة بانضمام أحمد فتحى لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية، وقال عيد فى المؤتمر الصحفى: "انضمام أحمد فتحي لأسرة بيراميدز يمثل لنا الكثر، ونعلم تاريخه واخلاقه وامكانياته التى ستضيف لنا الكثير خلال المرحلة المقبلة".

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفى لنادى بيراميدز، لتقديم صفقة أحمد فتحى الذى وقع على عقود انتقاله لصفوف الفريق السماوى لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الموسم الجديد، عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء وفضل اللاعب خوض تجربة جديدة وعدم التجديد للأهلى بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي بحضور ممدوح عيد وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، والجوكر أحمد فتحى المنضم حديثا للنادي.