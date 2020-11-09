شكرا لقرائتكم شاهد.. أحمد عيد لاعب الزمالك يزور معسكر منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار أحمد عيد، ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك، ومنتخب الشباب تحت 20عاما معسكر شباب الفراعنة المفتوح بالملعب الفرعي باستاد القاهرة لدعم زملائه، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا ، واستقبل ربيع ياسين، المدير الفني لشباب الفراعنة، وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب عبد الستار صبري واحمد فاروق ومحمد رزيقة ، أحمد عيد، بحفاوة كبيرة للغاية، وأطمئنوا علي تطورات اصابة اللاعب وجلسات العلاج الطبيعي التي يخضع لها مع الفريق الابيض ،وبات عيد أبرز أهم لاعبي الزمالك في الفترة الحالية، وحجز مكانا في تشكيل البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للأبيض.

احمد عيد وربيع ياسين

من ناحية أخرى كشف عبد الستار صبرى، مدرب منتخب مصر للشباب، كواليس هروب لاعبين من وادى دجلة من معسكر منتخب الشباب دون الحصول على إذن من الجهاز الفنى، وقال عبد الستار صبرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تدربنا وصعدنا للنوم وفوجئنا ثانى يوم بعدم وجودهما فى غرفتهما بعد تلقيهما اتصالا من إدارى وادى دجلة ليقررا الخروج من المعسكر دون إذن، لذا قررنا فتح تحقيق فى الواقعة".

وأضاف عبد الستار صبرى، "كان من المفترض أن يتصل وادى دجلة ويستأذن ربيع ياسين وكنا لن نمانع، لكن فوجئنا صباحا بأنهما رحلا ليلا من المعسكر.. تواصلنا مع وادى دجلة وأكدوا أنهم سيجرون تحقيقا من أجل معرفة ما الذى جعل اللاعبين يتركان المنتخب".

وأشار صبرى إلى أن "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اتصل بربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وطلب منه لاعبين حتى يراهم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، في مباريات ودية ثم سيعودون إلى المنتخب مرة أخرى قبل مباراة بتروجيت ووافقنا على هذا".

وتابع عبد الستار صبرى، "القرار بشأن ثنائي وادي دجلة في يد ربيع ياسين، ولكن أؤكد أنهما لن يستكملا مع المنتخب ولن ينضما خلال الفترة المقبلة".