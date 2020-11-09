شكرا لقرائتكم تأخر انطلاق مران منتخب مصر بسبب طلب اللاعبين الحصول على مزيد من الراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر انطلاق مران منتخب مصر الذي كان مقررا له السابعة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ويرجع سبب تأخر المران إلى طلب اللاعبين الحصول على مزيد من الراحة حيث ينطلق التدريب في الثامنة والنصف مساء ، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ، القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

فى السياق ذاته، استقر حسام البدرى على تأجيل قراره بتغيير معيار التتويج بشارة كابتن المنتخب إلى معسكر شهر مارس المقبل، ويقتنع البدرى بعدم الالتزام بمبدأ الأقدمية ويتبنى مبدأ التأثير فى الفريق وتحقيق الإنجازات على المستوى العالمى والاحترافية، وهو ما يجعل محمد صلاح المرشح الأول لحمل شارة الكابتن فى المرحلة المقبلة من وجهة نظر حسام البدرى، لاسيما أن صلاح أصبح رمزاً من رموز الكرة العالمية.

وتأكد ارتداء عبد الله السعيد لاعب بيراميدز شارة "كابتن المنتخب" فى مباراتىّ توجو المقبلتين بتصفيات أمم أفريقيا 2022، بعدما حسم حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ملف شارة القيادة فى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة بعد حالة الجدل بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل شارة الكابتن بصفوف الفريق، أو منحها للأسطورة محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزى بداعى أحقيته فى نيل الشارة بصفته أفضل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية.

ووصف حسام البدرى، فى تصريحات تليفزيونية، القرار بأنه ما زال على وضعه بمنح شارة الكابتن للاعب الأقدم فى صفوف الفريق، نافياً أى تغييرات خاصة بالأمر نهائياً خلال المعسكر الحالى للفراعنة ، وقال حسام البدرى، "بالنسبة لشارة القيادة قلنا إنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر وهو عبد الله السعيد فى المعسكر الحالي، يليه عمرو السولية لاعب الأهلى ".

وعلّق البدرى على عدم تجمع المنتخب فى فترة الأجندة الدولية السابقة، "كل مرحلة ولها ظروفها ونتعامل مع كل مرحلة، الظروف التى عاشها المنتخب هى الأصعب فى تاريخ الكرة المصرية بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى ارتباك كبير."