شكرا لقرائتكم ميار شريف تصل إلي القاهرة غداً بعد التتويج ببطولة تشارلسون الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل غدا الثلاثاء ميار شريف بطلة مصر في التنس والمُلقبة بفتاة مصر الذهبية إلى القاهرة غداً قادمة من أمريكا ، بعد ما نجحت بالتتويج ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في اتجاز تاريخي جديد للتنس المصرى .

ونجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس في الفوز على البولندية كاتارزينا كاوا المصنفة 130 عالميًا في نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا بمجموعتين 6-2 و6-3، وتتوج بالبطولة بعد الفوز في 8 مباريات متتالية.

وفازت ميار شريف المصنفة رقم 164 عالميًا على اليابانية ميزاكي دوا المصنفة رقم 86 عالميًا في الدور قبل النهائي، وتواجه ميار شريف، البولندية كاتارزينا كاو المصنفة 130 عالمياً في المباراة النهائية للبطولة ، وحققت ميار شريف انجاز تاريخي جديد للتنس المصري، بعد الفوز بثمان مباريات متتالية، حيث تمكنت في الفوز علي البلجيكية الرومانية جابرييلا تالابا 2-1 (3-6، 6-3، 6-1) وتتأهل الى نصف نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا .

نجحت ميار شريف في مواصلة تألقها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، بعد أن فازت علي الأمريكية كارولين دولاهايد المصنفة 149 عالمياً 2-0 (7-5 ، 7-6) بعد ساعتين و25 دقيقة من اللعب لتتأهل الى ربع نهائي بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا، واستطاعت ميار شريف تحقيق الفوز الثالث لها علي التوالي في بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا ، بعدما تمكنت من اكتساح المصنفة 147 عالميا السلوفاكية كريستينا كوسوفا 2-0 (6-2 ، 6-1) لتتأهل الى الدور الثاني الرئيسي من بطولة تشارلستون الدولية للتنس في أمريكا.

جدير بالذكر أن ميار شريف بطلة مصر في التنس كانت متأخرة في المجموعة الاولي 5/1، و استطاعت العودة و الفوز 7/5 علي اللاعبة الأمريكية ،وتمكنت من الفوز على الفرنسية هارموني تان فى الدورى الثانى من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا، لتتمكن البطلة المصرية في تحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد الفوز في مباراتين متتاليتين. ونجحت بطلة مصر في التنس فى الفوز على الأمريكية اليكسا جلاتش 2-0 بالانسحاب بعدما سبق وتمكنت من الفوز بالمجموعة الأولى 6-2 لتتأهل الى الدور الثاني من تصفيات بطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا.

ميار شريف، بطلة التنس المصرية، 24 عاما، قفزت 9 مراكز فى التصنيف، لتحتل المركز 163 عالميا، وذلك بعد وصولها إلى الدور الرئيسى في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" وهى إحدى بطولات الجراند سلام.