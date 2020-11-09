من الكلاسيكو والديربي للكونفدرالية.. نجم برشلونة وأرسنال السابق يواجه المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أسفرت قرعة الأدوار الأولى لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة فريق المقاولون العرب لنظيره أرتا سولار الجيبوتي.

وسيتأهل الفائز بين المقاولون والفريق الجيبوتي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الدور التالي للبطولة الأفريقية.

ويلعب في صفوف فريق أرتا سولار الجيبوتي، النجم الكاميروني أليكساندر سونج لاعب برشلونة الإسباني وأرسنال السابق.

وانتقل سونج إلى صفوف الفريق الجيبوتي لمدة موسمين منذ أيام قليلة، بعد أن أصبح لاعباً حراً منذ شهر مارس السابق، بعد أن فسخ عقده مع فريق سيون السويسري.

وفسخ النادي السويسري عقد النجم الكاميروني بعد أزمة كبيرة بين لاعبي الفريق والنادي بسبب الأجور بسبب فيروس كورونا، حيث رفض مجموعة كبيرة من اللاعبين الموافقة على خفض رواتبهم.

وكان سونج يلعب في صفوف أرسنال الإنجليزي منذ عام 2007، حين انضم للجانرز قادماً من فريق تشارلتون أثلتيك، وكان يشارك مع النادي في مواجهات الديربي بلندن أمام توتنهام هوتسبر، حيث لعب للفريق الإنجليزي 205 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 23 آخرين.

وبعد ذلك أتى لسونج عرضاً مغرياً من نادي برشلونة الإسباني في عام 2012، لم يتردد وقتها النجم الكاميروني في رفضه، ليذهب سونج للعب في الليجا والمشاركة في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وكان سونج صرح في وقت سابق عند انضمامه لفريق برشلونة، أنه بمجرد وصول العرض من نادي برشلونة لضمه، تأكد بأنه سيصبح مليونير، نظراً للمقابل المادي الكبير الذي سيتقاضيه في النادي الكتالوني.

ولم يشارك النجم الكاميروني سوى في 65 مباراة بجميع المسابقات مع النادي الكتالوني، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع 2 آخرين.

ورحل بعد ذلك سونج إلى الدوري الروسي عن طريق بوابة نادي روبن كازان في عام 2016، وقضى في الفريق الروسي عامين حتى انضم إلى فريق سيون السويسري.