مران الأهلي.. انتظام بادجي وأجايي.. جلسة منفردة بين موسيماني وسعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يواصل الأهلي استعداداته لتحديات المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الأفريقي، حيث يخوض الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الحديث مع سعد سمير، لاعب الفريق، للاطمئنان على حالته، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لتحديات المرحلة المقبلة.

وينفذ سعد المرحلة الأخيرة في البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به، التي تشتمل على مشاركته في جزء من مران الفريق مع الخضوع لاختبارات طبية مستمرة للتأكد من جاهزيته، والتي أصبحت قريبة للغاية للوجود بشكل كامل وقوي في المران الجماعي.

وأدى أحمد الشيخ، لاعب الأهلي جلسة في "الجيم" ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع الشيخ لبرنامج تأهيلي بعد الشكوى من كدمة في القدم خلال مران الفريق، أبعدته عن المشاركة الجماعية، واكتفى بتنفيذ برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وانتظم جونيور أجايي وأليو بادجي، لاعبا فريق الأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك أجايي وبادجي في المران الجماعي بعد حصولهما على راحة إضافية، والسفر إلى بلديهما لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة والمشاركة في التدريبات، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بطول الملعب بمشاركة حارسين، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين وتصويب الأخطاء.