محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الثاني من النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.
بطل مصر ووصيفه تم استثنائهما من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، بالتزامن مع نجاحهما في الوصول إلى نهائي النسخة الحالية، والذي يقام يوم 27 نوفمبر.
ووفقًا لما أعلنه كاف عبر حسابه على موقع تويتر، فإن مباراتي الذهاب للأهلي والزمالك في النسخة الجديدة من دوري الأبطال ستقاما أحد يومي 22-23 ديسمبر.
أما مباراتي الإياب للأهلي والزمالك، ستقاما أحد يومي 5 أو 6 يناير القادم.
وسيلتقي الأهلي الفائز من مباراة مقديشيو الصومالي وسونديب بطل النيجر، بينما يلعب الزمالك مع الفائز من مباراة سياف الجيبوتي وجازيل التشادي.
ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب للفريقين خارج مصر، على أن تكون العودة داخلها لكلاهما.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد أولى مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020/2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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