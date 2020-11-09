أحمد فتحي: حزين لعدم مشاركتي في نهائي أفريقيا.. والزمالك لم يفاوضني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد أحمد فتحي المنضم حديثاً لنادي بيراميدز، أنه حزين لعدم مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي فريقه السابق، مشيراً إلى أن نادي الزمالك لم يتفاوض معه.

وعقد نادي بيراميدز مؤتمراً صحفياً لتقديم أحمد فتحي كلاعب جديد للفريق بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

وقال فتحي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه، اليوم الاثنين: "ان شاء الله ربنا يكرمني مع الفريق، وسأجتهد وسأعمل ما عليَ والباقي سيكون توفيق من عند ربنا".

وأضاف: "ربنا هو من يقدر الخير لأي أحد، وحزين بالطبع لعدم مشاركتي في نهائي أفريقيا، بطولة أفريقيا امتدت حتى نهاية شهر نوفمبر وكان من المفترض أن تنتهي في شهر أكتوبر".

وواصل فتحي: "لعبت 3 مباريات في البطولة وبطولة أفريقيا عزيزة عليَ، وأي أحد سيكون حزين لعدم وجوده في المباراة النهائية، ولكني أتمنى التوفيق للأهلي".

وتابع لاعب بيراميدز الجديد: "البطولة غائبة عن الفريق منذ فترة وان شاء الله يحققها هذا الموسم، ولا أريد أن أقول موضوع التاسعة هذا لأنني لا اتفائل به".

واختتم فتحي تصريحاته: "الزمالك لم يتحدث معي ولم يكن هناك عروض كثيرة مقدمة لي، وبيراميدز تحدث معي باحترام والمفاوضات كانت سهلة، وهناك فريق ولاعبين جيدين، وان شاء الله ربنا يوفقني هنا".

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي بنظيره الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا في 27 نوفمبر الجاري.