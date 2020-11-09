قرعة دوري الأبطال- مواجهات سهلة في انتظار الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.
واستثنى الكاف 10 فرق من خوض الدور التمهيدي، وهي: "الأهلي والزمالك، والوداد والرجاء المغربيين، وحوريا كوناكري الغيني، والترجي التونسي، ومازيمبي وفيتا كلوب الكونجوليين، وصنداونز الجنوب أفريقي، وأول أغسطس الأنجولي".
وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي في دور الـ32 أمام الفائز من: (سونديب بطل النيجر، ومقديشو بطل الصومال).
كما يلتقي الزمالك أمام الفائز من (جازيللي التشادي، وسياف الجيبوتي).
ويقام ذهاب الدور التمهيدي يومي 27، و29 نوفمبر الجاري، فيما تقام مواجهات العودة خلال الفترة من 4 لـ6 ديسمبر.
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