قرعة الكونفدرالية.. مواجهة عربية لبيراميدز.. وموقعة نارية تنتظر المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

أسفرت قرعة الأدوار الأولى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة أولى متوازنة لفريق المقاولون العرب، لكن الثانية ستكون نارية.

المقاولون العرب سيلعب ضد فريق أرتا سولار الجيبوتي، في الدور التمهيدي، وسيتأهل الفائز لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الدور التالي.

وسيواجه فريق بيراميدز وصيف النسخة الماضية بالكونفدرالية الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي.

وتقام مباريات الذهاب بين يومي 20 و22 نوفمبر الجاري، بينما تُجرى مباريات الإياب بين يومي 27 و29 نوفمبر.

يُذكر أن المقاولون العرب وبيراميدز تأهلا إلى الكونفدرالية في الموسم الحالي بعد حجز مكان في المربع الذهبي خلف الأهلي البطل والزمالك الوصيف.