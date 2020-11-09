على طريقة الكبار.. بيراميدز يقدم "الجوكر" فتحي للجماهير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لتقديم لاعب الفريق الجديد أحمد فتحي، قادمًا من الأهلي.

وقدم بيراميدز لاعبه الجديد على طريقة الأفلام، بشخص يمسك بين يديه أوراق "كوتشينة" يتلاعب بها قبل أن يظهر في النهاية بقميص بيراميدز.

وعلق بيراميدز على الفيديو بعبارة: "نورت يا جوكر"، في دلالة لبدء مسيرة اللاعب مع الفريق، الذي يستعد لخوض منافسات الدوري للموسم المقبل.