محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لتقديم لاعب الفريق الجديد أحمد فتحي، قادمًا من الأهلي.
وقدم بيراميدز لاعبه الجديد على طريقة الأفلام، بشخص يمسك بين يديه أوراق "كوتشينة" يتلاعب بها قبل أن يظهر في النهاية بقميص بيراميدز.
وعلق بيراميدز على الفيديو بعبارة: "نورت يا جوكر"، في دلالة لبدء مسيرة اللاعب مع الفريق، الذي يستعد لخوض منافسات الدوري للموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة الكبار.. بيراميدز يقدم "الجوكر" فتحي للجماهير (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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