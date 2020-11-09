سموحة يعلن انضمام لاعب وادي دجلة لصفوفه على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن تعاقد الفريق مع رفيق كابو لاعب وادي دجلة، على سبيل الإعارة. وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رفيق كابو نجم تونس الدولي لاعباً في سموحة إعارة من وادي دجلة". وكان سموحة أعلن عن التعاقد مع أطهر الطاهر قادماً من نادي الهلال السوداني، ومحمود البدري لاعب فريق الانتاج الحربي. كما أبرم النادي السكندري، صفقة التعاقد مع المهاجم المغربي الدولي عبد الكبير الوادي في صفقة انتقال حر.

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