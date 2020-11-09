ترتيب الدوري الإسباني.. الريال الرابع وبرشلونة يتذيل والسوسيداد نمبر وان

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، تريند بعنوان " ترتيب الدوري الإسباني"، ليحتل المرتبة الثانية بأكثر من 10 آلاف عملية بحث مختلفة، خلال الساعات الماضية.

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مربع الرعب.. ترتيب الدوري الإسباني:

وشهد أمس الأحد الموافق 8-11-2020، ختام مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني الأكثر متابعة على مستوي العالم، والعرب بشكل خاص، لما فيه من إثارة ومتعة كروية بمبارياته.

وبختام مباريات الجولة التاسعة، من

، تصدر فريق ريال سوسيداد،برصيد 20 نقطة، فيما يحاول فريق فياريال ملاحقته؛ ليحتل المرتبة الثانية برصيد 18 نقطة.

ويأتي في ترتيب الدوري الإسباني، بالمرتبة الثالثة أتلتيكو مدريد برصيد 17 نقطة، بينما توقف ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي، بالمرتبة الرابعة برصيد 16 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني:

1– ريال سوسيداد – 20 نقطة.

2 -فياريال – 18 نقطة.

3 – أتلتيكو مدريد – 17 نقطة.

4 – ريال مدريد – 16 نقطة.

5 – غرناطة – 14 نقطة.

6 – قادش – 14 نقطة.

7 – ريال بيتيس – 12 نقطة.

8 – برشلونة – 11 نقطة.

9 – فالنسيا – 11 نقطة.

10 – خيتافي – 11 نقطة.

11 – إلتشي – 11 نقطة.

12 – إشبييلية – 10 نقاط.

13 -أوساسونا – 10 نقاط.

14 – أتلتيك بيلباو – 9 نقاط.

15 – ديبورتيفو ألافيس – 9 نقاط.

16 – إيبار – 9 نقاط.

17 – سيلتا فيجو – 7 نقاط.

18 – ليفانتي – 6 نقاط.

19 – بلد الوليد – 6 نقاط.

20 – ويسكا – 6 نقاط.