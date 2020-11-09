مدافع الزمالك يزور معسكر منتخب الشباب

زار أحمد عيد، ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الزمالك، ومنتخب الشباب تحت 20عاما معسكر شباب الفراعنة المفتوح بالملعب الفرعي باستاد القاهرة، رغبة منه في دعم زملائه، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة

شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

واستقبل ربيع ياسين، المدير الفني لشباب الفراعنة، وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب عبد الستار صبري واحمد فاروق

ومحمد رزيقة ، أحمد عيد، بحفاوة كبيرة للغاية، وأطمئنوا علي تطورات اصابة اللاعب وجلسات العلاج الطبيعي التي يخضع لها مع الفريق الابيض.

وبات عيد أبرز أهم لاعبي الزمالك في الفترة الحالية، وحجز مكانا في تشكيل البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للأبيض.