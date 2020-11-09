بيراميدز: التعاقد مع أحمد فتحي حدث تاريخي .. وننتظر منه الكثير

أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز علي سعادته بانضمام أحمد فتح نجم المنتخب الوطني للفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي.

وقال ممدوح عيد: " انضمام احمد فتحي

لبيراميدز يمثل لنا الكثير، نجن جميعاً نعرف قيمة أحمد فتحي وإمكانياته وسننتظر منه الكثير في المرحلة المقبلة".

ومن جانبه كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي عن الصعوبات التي واجهها خلال

مفاوضاته مع احمد فتحي.

وقال بسيوني خلال المؤتمر الصحفي: " انتقال أحمد فتحي لبيراميدز حدث تاريخي

، لقد واجهت صعوبات كبيرة خلال التفاوض مع أحمد فتحي بسبب ارتباطه الكبير بالنادي الاهلي وجماهيره، لكننا نجحنا في التعاقد معه لثلاثة مواسم مقبلة، ولو كان من الممكن أن يمتد العقد لخمسة مواسم لفعلنا ذلك".