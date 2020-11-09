زمالك 2003 يهزم سيراميكا بسداسية نظيفة ودياً

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2003 ، علي فريق سيراميكا بستة أهداف دون رد ، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في اطارات الاستعداد للموسم

الجديد.

احرز اهداف الزمالك كل من.. محمد صلاح وطارق علاء واحمد عبدالرحيم ايشو وعبدالرحمن علي هدف لكل منهم، بينما سجل

كريم عبدون هدفين.

ويقود الفريق أحمد عبدالرءوف مديرا فنيا ، ويساعده عامر صبري مدربا عاما وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم "ميشو" مديرا ادارياً للفريق ، وأيمن الطويل مدربا لحراس المرمى، وخالد عبد الرسول للعلاج الطبيعي.