قرر مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة السلة ومسئولي NBA، تأجيل منافسات بطولة الأفروليج التي يشارك فيها الزمالك باعتباره بطل دوري سوبر السلة للموسم الماضي لأجل غير مسمى. مسمى. وجاء وقرر الاتحاد تأجيل البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يهددَّ حياة الكثير في مختلف دول العالم، وغلق بعض الدول لمجالها الجوي. وكان من المقرر أن تقام البطولة بدولة رواندا خلال شهر ديسمبر المقبل. وغلق بعض الدول لمجالها الجوي. وكان من المقرر أن تقام البطولة بدولة رواندا خلال شهر ديسمبر المقبل. وكان الزمالك سيتواجد فى مجموعة تعرف بمجموعة النيل التي تضم فرق من تونس ورواندا، والكاميرون، ونيجيريا، وموزمبيق.

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل بطولة الأفروليج لكرة السلة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.