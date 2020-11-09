المقاولون يواجه نجم عالمي ضمن فريق أرتا الجيبوتي

اسفرت قرعة الكونفدرالية الأفريقية للدور التهميدي "الـ٦٤" ، التي أجريت اليوم الأثنين عن مواجهة المقاولون العرب أمام ارتا سولار الجيبوتي. وفي حال فوز المقاولون على ارتا، سيواجه فريق النجم الساحلي التونسي، بدور الـ٣٢ من البطولة.
وتأهل ارتا سولار بعد فوزه ببطولة الكأس المحلية، والتي جعلته يتأهل لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان نادي سولار نجح منذ أيام في التعاقد مع الكاميروني أليكس سونج، لاعب وسط آرسنال وبرشلونة السابق، لمدة عام، في صفقة انتقال حر،بالإضافة تعيينه كمشرف على فرق الناشئين بالنادي.
وتأهل المقاولون العرب إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب ١٥ عامًا، عن آخر مشاركة بها، حيث حسم ذئاب الجبل المركز الرابع في الدوري بالموسم الماضي.
وتوج المقاولون بكأس الكؤوس الأفريقية، ثلاث مرات في نسخة ١٩٨٢-١٩٨٣ و١٩٩٦ ووصيف السوبر الأفريقي عام ١٩٩٧.
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