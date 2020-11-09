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المقاولون يواجه نجم عالمي ضمن فريق أرتا الجيبوتي

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اسفرت قرعة الكونفدرالية الأفريقية للدور التهميدي "الـ٦٤" ، التي أجريت اليوم الأثنين عن مواجهة المقاولون العرب أمام ارتا سولار الجيبوتي. وفي حال فوز المقاولون على ارتا، سيواجه فريق النجم الساحلي التونسي، بدور الـ٣٢ من البطولة.

وتأهل ارتا سولار بعد فوزه ببطولة الكأس المحلية، والتي جعلته يتأهل لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان نادي سولار نجح منذ أيام في التعاقد مع الكاميروني أليكس سونج، لاعب وسط آرسنال وبرشلونة السابق، لمدة عام، في صفقة انتقال حر،

بالإضافة تعيينه كمشرف على فرق الناشئين بالنادي.

وتأهل المقاولون العرب إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب ١٥ عامًا، عن آخر مشاركة بها، حيث حسم ذئاب الجبل المركز الرابع في الدوري بالموسم الماضي.

وتوج المقاولون بكأس الكؤوس الأفريقية، ثلاث مرات في نسخة ١٩٨٢-١٩٨٣ و١٩٩٦ ووصيف السوبر الأفريقي عام ١٩٩٧.

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