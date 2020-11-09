غداً.. مؤتمر صحفي لدورة المنتخبات الأولمبية

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم في الثانية والنصف بعد ظهر غد الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بحضور السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد ورئيسي بعثتي كوريا الجنوبية والبرازيل لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية التي تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطني الأوليمبي في الفترة مابين 12 حتى 17 نوفمبر الحالي في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة طوكيو الأولمبية

في نفس السياق، اعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي القائمة النهائية للفريق، التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية من ظهر الغد بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية يوم ١٢ نوفمبر الجاري، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته ضمن خطة الاعداد لأولمبياد طوكيو.

ضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .

واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وينضم للمعسكر الثنائي اسامه جلال ومحمد عبدالمنعم لاداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بأحد المباراتين.