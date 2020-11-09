مران الإسماعيلي.. تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف مخطط الأحمال

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى استعداداته لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى، بجانب استنئاف مشواره بالبطولة العربية. شهد المران خوض اللاعبون حصص بدنية مكثفة باستخدام الأحزمة والكرات المطاطية تحت إشراف مخطط الأحمال البرازيلى ردولفو ومعاونه محمد سعد. ردولفو ومعاونه محمد سعد. وتطرق المران لتدريبات خاصة لحراس المرمى ، قبل أن يختتم بتقسيمة بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تجنب تكرارها مجددا.

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