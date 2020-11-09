أخبار برشلونة| فاتي يخضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة، ومدة الغياب تفوق المتوقع!

سيفتقد نادي برشلونة جهود لاعبه اليافع “أنسو فاتي” لمدة 4 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة كُللت بالنجاح صباح اليوم الاثنين.

وخرج فاتي نهاية الشوط الأول من فوز برشلونة 5-2 على ريال بيتيس في الدوري الاسباني بعد تعرضه لتمزق في الغضروف المفصلي للركبة ما اضطر الطاقم الطبي للنادي لإجراء عملية جراحية نهار اليوم.

وسيغيب فاتي عن مباريات برشلونة بداية من مواجهة القمة أمام أتليتكو مدريد يوم 21 نوفمبر ومن المتوقع عودته للملاعب بداية شهر مارس القادم إذا سارت الأمور على ما يرام.

واستبدل مدرب المنتخب الاسباني لويس إنريكي اليافع أنسو فاتي في قائمة اسبانيا بلاعب ريال مدريد ماركو أسينسيو خلال مباريات دوري الأمم الأوروبية نهاية هذا الأسبوع.

وشكل البالغ من العمر 18 عام ثلاثي منسجم رفقة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي و الفرنسي أنطوان جريزمان في خط الهجوم مع المدرب الجديد للبلوجرانا رونالد كومان حيث شارك في 10 مباريات سجل خلالها 5 أهداف في مختلف المسابقات.

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