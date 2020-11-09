زلاتان إبراهيموفيتش يتعهد لعشاق ميلان بألا يسدد ركلة الجزاء المقبلة

كشف المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إنه سيتخلى راهنًا عن تسديد ركلات الجزاء مع ناديه ميلان متصدر الدوري الإيطالي، لمصلحة زميله العاجي فرانك كيسييه، بعد إهداره ركلة ضد ضيفه فيرونا (2-2) الأحد في المرحلة السابعة.

وقال الهداف البالغ 39 عامًا الذي أهدر ثلاث ركلات جزاء متتالية مع ميلان وأربع في آخر ست محاولات “ركلة الجزاء المقبلة، سأتركها لكيسييه، هكذا أفضل”.

وتابع زلاتان الذي عاد وسجل هدف التعادل لفريقه بكرة رأسية في اللحظات الأخيرة رافعًا رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم في “سيري أ“، لشبكة “سكاي سبورتس“: “أفتقدت اليوم للوضوح والغريزة القاتلة أمام المرمى، لم أمتلكها اليوم خلافًا للعادة”.

وقبل تسديده ركلة الجزاء في الدقيقة 65، قال له حارس فيرونا ماركو سيلفيستري ” ألم تهدر الأخيرة؟”، فعلق المهاجم العملاق “لم يكن مخطئًا، أهدرت الأخيرة”.

يقدّم ميلان موسمًا رائعا في الدوري وهو أحد ثلاثة أندية لم تخسر مع ساسوولو ويوفنتوس، ليتصدر الترتيب مع 17 نقطة من 7 مباريات. وعن المنافسة على لقب الدوري، أضاف الهداف البارع “يجب أن نحدد أهدافًا ولا ندخل أرض الملعب للترفيه فقط”.

وفي موضوع تجديد عقده مع النادي اللومبادري، قال اللاعب الذي حمل سابقًا ألوان ناديي يوفنتوس وإنتر في إيطاليا وميلان أيضًا في فترة أولى مطلع العقد الماضي “بعد ركلة الجزاء المهدرة، أصبحت سيئًا!”.

وتابع زلاتان “أنا غاضب. التعادل ليس جيدًا الليلة. فرص كثيرة، ركلة جزاء مهدرة، حصلت أخطاء وحصدنا نقطة، الأهم كان عدم الخسارة وعدم خسارة الثقة. نظرًا لترتيبنا نريد الفوز بكل شيء، وهذا بديهي. نخوض مباريات كثيرة، نتعرض للتعب وليس سيئًاأان نصل إلى النافذة الدولية”.

وكانت سلسلة من 24 مباراة لميلان دون خسارة قد توقفت بسقوطه الكبير أمام ليل الفرنسي صفر-3 في الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” الخميس الماضي.

وحافظ ميلان على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة عشرة تواليًا في الدوري، وتحديدًا منذ السقوط على أرضه أمام جنوى 1-2 في 8 مارس قبل تعليق الموسم لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعن أرتدائه أخيرًا قميص منتخب السويد ما آثار تكهنات عن عودته عن الإعتزال دوليًا، قال ضاحكًا “تغريدتي الأخيرة مع قميص السويد؟ لا، كانت فقط لإثارة البعض في السويد“.

أقرأ ايضًا