أول ضحايا الدوري الاسباني..سلتا فيغو يطيح بأوسكار جارسيا

أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني اليوم الإثنين إقالة أوسكار جارسيا من منصب المدير الفني للفريق.

وبات جارسيا 47/ عامًا/ أول مدرب يقال من منصبه في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم، وذلك بعد أن أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار خلال سبع مباريات.

وقال نادي سيلتا فيجو :”النادي يتقدم بخالص الشكر إلى المدرب الكتالوني ومساعديه على عملهم واحترافيتهم وجهدهم خلال الفترة التي قضوها مع سيلتا، والتي نجحوا خلالها في حسم البقاء (في الدرجة الأولى) خلال موسم 2019 / 2020 الصعب.”

تجدر الإشارة إلى أن سيلتا فيجو سيكون بذلك قد قام بتغيير المدرب خمس مرات خلال ثلاثة أعوام.

وكان سيلتا فيجو قد عين أوسكار جارسيا في نوفمبر من العام الماضي، ووقع معه، قبل ثلاثة أشهر، عقدًا جديدا لمدة عامين.

ويعد المدرب الباراجوياني إدواردو بيريزو، الذي كان قد رحل عن تدريب سيلتا فيجو عام 2017 بعد أن قاد الفريق للدور قبل النهائي في الدوري الأوروبي، من المرشحين لتدريب الفريق في الوقت الحالي.

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