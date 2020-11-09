مدافع ولفرهامبتون “بولي” يختار تمثيل بلده الأصلي

أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، عن انضمام مدافعه ويلي بولي لصفوف منتخب كوت ديفوار للمشاركة معهم للمرة الأولى خلال الأسبوع الجاري.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، أن بولي سبق له وأن تلقى استدعاء من كوت ديفوار في أكتوبر الماضي، لكنه أجبر على الأنتظار حتى يحصل على موافقة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن طلبه والذي تم قبوله الآن.

وأضاف أن المدافع تم منحه فرصة المشاركة مع المنتخب المعروف بإسم “الأفيال” في تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام مدغشقر، في مباراتي الذهاب والإياب خلال الشهر الجاري.

وسبق لبولي أن مثل المنتخب الفرنسي لأقل من 19 عامًا، لكنه الآن اختار اللعب لمنتخب كوت ديفوار على مستوى الكبار.

وانضم بولي لكتيبة من زملائه المتواجدين في الدوري الإنجليزي مثل ويلفريد زاها وسيرجي أورييه وإيريك بايلي ونيكولاس بيبي وسيباستيان هالر.

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