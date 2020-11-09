اتفاق شرفي بين هالاند ودورتموند يجعل ريال مدريد الأوفر حظًا للظفر بخدماته

بات ريال مدريد المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند المتألق “إيرلينج هالاند” لكن عليه الانتظار حتى عام 2022.

ووفقاً لصحيفة “الآس الإسبانية” فإن التوقعات في ريال مدريد تشير إلى أن هالاند هو خليفة الصفقة التي فوتها النادي بعدم التعاقد مع “روبرت ليفاندوفسكي”.

وسيكون الوضع المثالي لفريق ريال مدريد من أجل ضم هالاند في عام 2022 بعد ضم كيليان مبابي في عام 2021، لكن من المتوقع أن يواجهوا منافسة شديدة من العملاق الانجليزي مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ على الهداف النرويجي.

ورغم أن الشائعات التي تفيد أن الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو الذي يدخل حيز التنفيذ في صيف عام 2022 هو أمر بعيد المنال، إلا أن الرئيس التنفيذي لدورتموند “هانز يواكيم فاتسكه” أكد هذا الأسبوع وجود اتفاق شرفي بين وكيل هالاند “مينو رايولا” والنادي الألماني على تسهيل خروج المهاجم في صيف 2022 وهو ما يتزامن مع مخططات ريال مدريد لإنهاء الصفقة لصالحه في نفس العام.

وبرز هالاند على الساحة الأوروبية وأصبح أحد أهم المواهب في اللعبة، حيث سجل عشرة أهداف من عشرة مباريات حتى الآن هذا الموسم، إلى جانب 26 هدف من أصل 28 مباراة لعبها منذ وصوله إلى دورتموند يناير الماضي.

وسجل النرويجي مع سالزبورج في النمسا 29 هدف في 27 مباراة، وإذا انضم هالاند إلى ريال مدريد فسيكون قادرًا على الارتباط ومزاملة مواطنه “مارتن أوديجارد” أحد أفضل أصدقائه داخل وخارج الملعب.

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