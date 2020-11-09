أخبار الوداد| انهيار صفقة جديدة.. مدافع حسنية أكادير يدير ظهره للناصيري

أغلق مدافع فريق حسنية أكادير “سفيان بوفتيني” الباب أمام الرحيل إلى نادي الوداد البيضاوي، الذي دخل في مفاوضات قوية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان رئيس نادي الوداد “سعيد الناصيري” قد دخل في مفاوضات مع حسنية أكادير لشراء المدافع المميز “سفيان بوفتيني”، لكن اللاعب أغلق الباب امام الرحيل، كما تمسك مسئولو ناديه بالإبقاء عليه في الموسم المقبل.

وكان اللاعب سفيان بوفتيني قد تلقى عرضا من نادي الباطن السعودي للتعاقد معه رسميًا في الميركاتو الصيفي الجاري مقابل 300 ألف دولار.

ووافق رئيس حسنية أكادير “الحبيب سيدينو” في بداية الأمر، ثم عاد ورفضه بعد استشارة أعضاء مجلس إدارة النادي، ورغم غضب اللاعب في البداية لرغبته في خوض تجربة احترافية خارج المغرب، إلا أنه تقبل الأمر الواقع.

وفتح الناصيري رئيس الوداد التفاوض مع رئيس الحسنية في محاولة لضم بوفتيني، لكن اللاعب أغلق الباب وقرر البقاء مع حسنية أكادير ومواصلة مشواره حتى نهاية عقده الذي ينتهى في شهر يونيو 2021.

ويرغب الوداد في التعاقد مع مدافع قوي، بعد الانتكاسة التي تعرض لها هذا الموسم، بسبب رحيل محمد الناهيري إلى العين السعودي، ثم إصابة أشرف داري وشيخ كومارا وغيابهما عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان الوداد قد حصل على المركز الثاني في الدوري المغربي، خلف الرجاء الذي توج بالبطولة المحلية، فيما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد السقوط أمام الأهلي بنتيجة (1-5) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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