سوق الانتقالات | التونسي صيام بن يوسف يحط الرحال في الدوري الروماني

حط الدولي التونسي “صيام بن يوسف” الرحال في الدوري الروماني من بوابة فريق “كلوج” في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي “دينزلي سبورت” التركي.

ولعب الدولي التونسي في الثلاث مواسم الماضية في الدوري التركي الممتاز حيث قضى موسمين مع نادي “قاسم باشا” وموسم واحد مع نادي “دينزلي سبورت” حيث شارك في ما مجموعه 77 مباراة في الدوري التركي سجل خلالها 4 أهداف.

وحمل البالغ من العمر 31 عام ألوان نادي “كان” الفرنسي قبل التجربة التركية حيث لعب لموسمين شارك خلالها في 35 مباراة وسجل خلالها 3 أهداف.

وتعد تجربة صيام بن يوسف مع كلوج الثانية في الدوري الروماني بعد قضاء ثلاث سنوات في نادي “أسترا جورجيو” الذي لعب معه 68 مباراة وسجل 3 أهداف.

صيام دولي تونسي في 48 مباراة منذ أول ظهور مع نسور قرطاج في أكتوبر 2013 كما سبق لابن مارسيليا في فرنسا خوض تجربة دامت لموسمين مع نادي الترجي الرياضي التونسي في الفترة بين 2009 و 2011.

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