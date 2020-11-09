برشلونة يعلن غياب النجم الشاب "فاتي" لقرابة أربعة أشهر 

أعلن برشلونة في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين عن غياب نجمه الصاعد فاتي لقرابة أربعة أشهر بسبب الإصابة.
وأشار برشلونة إلى نجاح العملية الجراحية التي أجراها فاتي الإثنين في ركبته اليسرى مؤكداً حاجة اللاعب لقرابة أربعة أشهر للتعافي.
وأجرى فاتي عملية جراحية بعد أن أصيب في ركبته اليسرى خلال فوز برشلونة 5-2 على ريال بيتيس يوم السبت.
وسيغيب فاتي عن غالبية بقية الموسم ، لكنه قد يتعافى في الوقت المناسب للعب مع إسبانيا في بطولة أوروبا الصيف المقبل.
وسجّل فاتي بالفعل خمسة أهداف مع برشلونة هذا الموسم كما أنه المهاجم الصريح الوحيد الذي اعتمد عليه الهولندي كومان بعد تخليه عن الأوروغوياني سواريز.
وجاء في بيان برشلونة: "فاتي خضع لعملية جراحية ناجحة من قبل الدكتور رامون كوجات لإصابة التمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، وسيغيب اللاعب لمدة أربعة أشهر تقريباً".
المصدر: مواقع الكترونية
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