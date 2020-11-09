شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرعة الدور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نستخها الجارية. وأوقعت القرعة الأهلي في دور الـ32 في مواجهة المتأهل من سونيديب بطل النجير ضد مقديشيو الصومالي، بينما يلعب الزمالك في الدور ذاته مع الفائز مواجهة جازيل بطل تشاد ضد سياف الجيوبتي. ولن يشارك الأهلي أو الزمالك طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في الدور التمهيدي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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